"Укрпошта" скасовала доплату за доставку в село в одному з тарифів

Фото: Укрпошта (РБК-Украина)

У тарифі Експрес державне підприємство не братиме з громадян кошти за посилки в село

АТ "Укрпошта" скасувала з 1 січня 2019 року доплату в 12 грн за доставку в село в тарифі "Експрес". Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу підприємства.

Крім того, з 1 січня посилки для тарифів "Експрес" та "Стандарт" матимуть єдиний розмір найбільшої сторони відправлення - до 70 см. До 31 грудня 2018 року для "Експрес" проміжний розмір складав 35 см, для "Стандарт" – 50 см.

При цьому в найдешевшій доставці Укрпошти "Стандарт" з початку року буде зменшено оціночну вартість із 1,2% (не менше 3 грн) до 1% (не менше 1 грн).

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2019 рік передбачено відшкодування для АТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат АТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.

У грудні 2018 року "Укрпошта" досягла згоди з Пенсійним фондом України щодо доставки та виплати пенсій у 2019 році за рахунок 500 млн грн, виділених у держбюджеті на 2019 рік.

Також "Укрпошта" офіційно призупиняє з 17 грудня поточного року всі дії, пов’язані з оптимізацією сільської мереж. Крім того, буде проведена робота щодо працевлаштування на вакантні посади колишніх працівників, у разі їх звернення.