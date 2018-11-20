В госбюджете-2019 на доставку пенсий "Укрпочтой" предусмотрели 500 млн гривен

Фото: Укрпочта (РБК-Украина)

Средства выделяются Пенсионному фонду для компенсаций Укрпочте

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено возмещение для ПАО "Укрпочта" расходов на доставку пенсий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9000.

В приложении №3 проекта бюджета добавили отдельную строку для Пенсионного фонда, согласно которой на возмещение затрат ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.

Как писало РБК-Украина, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский конце сентября сказал, что предприятие намерено прекратить доставку пенсий с января 2019 года по старым тарифам. "Не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий "Укрпочтой" будет приостановлена. А значит, больше 4,5 миллионов человек уже с января 2019 года не могут получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки", - объяснял он.

Напомним, 7 ноября Кабинет министров поручил Государственной аудиторской службе в течение 10 дней проверить тарифы "Укрпочты" на доставку пенсий.