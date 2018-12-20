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"Укрпочта" отказалась от сокращения отделений и согласилась доставлять пенсии

Новости » Экономика    20.12.2018 - 15:13
"Укрпочта" отказалась от сокращения отделений и согласилась доставлять пенсии
Фото: Укрпочта (РБК-Украина)

На доставку пенсии из госбюджета выделили полмиллиарда гривен

"Укрпочта" достигла соглашения с Пенсионным фондом Украины по доставке и выплате пенсий в 2019 году за счет 500 млн грн, выделенных в госбюджете на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе филиала "Укрпочты" во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями ПФУ.

"Также, на выполнение поручения президента Украины относительно обеспечения деятельности сети отделений почтовой связи в сельской местности "Укрпочта" официально приостанавливает с 17 декабря текущего года все действия, связанные с оптимизацией сельской сети", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников в случае их обращения. Сейчас в "Укрпочте" незаполненными является 1188 вакансий почтальонов и 667 вакансий операторов.

"В ближайшее время планируется возобновить работу более 50 отделений связи, 11 новых отделений - запустить до конца года", - говорится в сообщении "Укрпочты".

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено возмещение для ПАО "Укрпочта" расходов на доставку пенсий. На возмещение затрат ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" не будет сокращать отделения и проблем с доставкой пенсий не будет.

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