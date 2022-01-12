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Россия не взяла на себя обязательство отвести войска от границ Украины, - Госдеп

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Брюссель, Среда 12 января 2022 17:35
Россия не взяла на себя обязательство отвести войска от границ Украины, - Госдеп Фото: Россия не взяла на себя обязательство по деэскалации ситуации вокруг Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не взяла на себя обязательство отвести войска от границ Украины. При этом российская делегация не стала отказываться от возможности деэскалации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Венди Шерман.

"На переговорах Россия не взяла на себя обязательство о деэскалации, но не озвучила и утверждения, что ее не будет", - сказала Шерман по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

По ее словам, если у РФ есть опасения относительно своей безопасности, то Россия - это большая страна, постоянный член Совбеза ООН, у нее самый большой военный контингент в Европе, без учета ядерного оружия.

"Вместе с США они (Россия - ред.) являются обладателями двух самых больших ядерных сил на Земле. Они мощная страна. И факт, что они чувствуют угрозу от Украины, меньшей и еще развивающейся демократии - это тяжело понять", - подчеркнула представитель Госдепа.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Участники обсудили ситуацию на границе Украины, угрозу вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".

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