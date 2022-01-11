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Зеленский призвал Запад быть готовым к превентивным санкциям против России

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Вторник 11 января 2022 20:35
Зеленский призвал Запад быть готовым к превентивным санкциям против России Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России. В частности, с целью противодействия агрессивным намерениям властей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Во время которой они обсудили российскую агрессию против Украины и скоординировали свои позиции.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.

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Владимир Зеленский Санкции против России
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