Зеленский призвал Запад быть готовым к превентивным санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России. В частности, с целью противодействия агрессивным намерениям властей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Во время которой они обсудили российскую агрессию против Украины и скоординировали свои позиции.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.