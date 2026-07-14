"Укроборонпром" отримав тимчасового керівника після трагедії у Вишневому

Наглядова рада компанії розпочала пошук нового генерального директора через звільнення попереднього керівника Германа Сметаніна.

Поки триватиме конкурсний відбір, тимчасово виконувати обов'язки очільника "Укроборонпрому" буде Сергій Боєв.

Що відомо про Сергія Боєва

Зазначається, що новий тимчасовий керівник має значний досвід в оборонній галузі та державному управлінні.

Зокрема, Боєв обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника міністра оборони. Він відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу та взаємодію з міжнародними партнерами.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Герман Сметанін повідомив, що залишає посаду гендиректора "Укроборонпрому". Його рішення пролунало після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому та хвилі кадрових змін в оборонній галузі.

Сметанін наголосив, що головним досягненням за час роботи стала сильна професійна команда підприємства та його виробничих майданчиків. Водночас він не назвав причини своєї відставки.

Зазначимо, у ніч на 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому", розташованого у Вишневому Київської області.