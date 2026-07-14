"Укроборонпром" получил временного руководителя после трагедии в Вишневом

Наблюдательный совет компании начал поиск нового генерального директора из-за увольнения предыдущего руководителя Германа Сметанина.

Пока будет продолжаться конкурсный отбор, временно исполнять обязанности руководителя "Укроборонпрома" будет Сергей Боев.

Что известно о Сергее Боеве

Отмечается, что новый временный руководитель имеет значительный опыт в оборонной отрасли и государственном управлении.

В частности, Боев занимал должности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности и заместителя министра обороны. Он отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса и взаимодействие с международными партнерами.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Герман Сметанин сообщил, что покидает пост гендиректора "Укроборонпрома". Его решение прозвучало после взрывов на складе боеприпасов в Вишневом и волне кадровых изменений в оборонной отрасли.

Сметанин подчеркнул, что главным достижением за время работы стала мощная профессиональная команда предприятия и его производственных площадок. В то же время он не назвал причины своей отставки.

Отметим, в ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали склад боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома", расположенного в Вишневом Киевской области.