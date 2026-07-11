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Зеленський анонсував перевірки в "оборонці" після вибуху у Вишневому

21:02 11.07.2026 Сб
1 хв
Президент попередив керівників про особисту відповідальність і анонсував нові рішення
aimg Валерія Абабіна
Зеленський анонсував перевірки в "оборонці" після вибуху у Вишневому Фото: Президент України Володимир Зеленський ( flickr.com)
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Служба безпеки України разом з іншими правоохоронцями має перевірити підприємства, подібні до того, що постраждало у Вишневому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, СБУ спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, а кожен їх керівник на своєму рівні повинен гарантувати, що подібні трагедії не повторяться.

"Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси, - це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків", - зазначив президент.

Він також наголосив, що відновлення зруйнованого має відбуватись швидше - і це стосується не лише Вишневого.

"Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та Київщині - найскладніша ситуація склалася у Вишневому Бучанського району, де після прильоту сталася повторна детонація і було зруйновано майже п'ять вулиць.

Пізніше Зеленський повідомив, що "прилетіло" по складу одного з підприємств "Укроборонпрому", й анонсував звільнення відповідальних.

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