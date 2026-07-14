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Гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін йде з посади після трагедії у Вишневому

15:54 14.07.2026 Вт
2 хв
Відставка відбулася після серії кадрових рішень в оборонній галузі
aimg Марія Науменко
Гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін йде з посади після трагедії у Вишневому Фото: генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін (ukroboronprom.com.ua)
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Після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому та хвилі кадрових змін в оборонній галузі "Укроборонпром" залишив ще один високопосадовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна.

У своєму дописі Сметанін повідомив, що завершує роботу на посаді генерального директора товариства.

"Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України", - написав він.

За словами Сметаніна, головним досягненням за час роботи стала сильна професійна команда підприємства та його виробничих майданчиків.

Він також подякував президенту України, уряду, Верховній Раді, РНБО, Генеральному штабу, Збройним силам України, силовим відомствам, а також українським зброярам, конструкторам, інженерам і партнерам, які працювали над розвитком вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Окремі слова вдячності Сметанін висловив рідним за підтримку та побажав новому керівнику й колективу успіхів у виконанні державної місії.

Причини своєї відставки він не уточнив.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів одного з підприємств "Української оборонної промисловості" у Вишневому на Київщині.

Після цього президент Володимир Зеленський доручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі та анонсував кадрові рішення.

Згодом в АТ "Українська оборонна промисловість" повідомили про звільнення двох керівників підприємств через порушення правил зберігання боєприпасів. У компанії також заявили, що винні нестимуть кримінальну відповідальність.

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