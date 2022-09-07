"Укроборонпром" и Honeywell будут сотрудничать в сферах беспилотников и авиации

Государственный концерн "Укроборонпром" подписал рамочное соглашение о сотрудничестве с американской международной корпорацией Honeywell, которая производит оружие, космические системы, автоматические и контролирующие системы, иженерные услуги, транспортационные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укроборонпром ".

Сотрудничество охватит следующие сферы:

авиация,

беспилотники,

навигация,

радары.

Также сообщается, что это уже не первый опыт сотрудничества "Укроборонпрома" с корпорацией.

Отметим, что продукты и услуги Honeywell Aerospace есть практически на всех коммерческих, военных и космических самолетах. Корпорация производит авиационные двигатели, кабины и электронику к ней, системы беспроводного подключения, механические компоненты и тому подобное.

Honeywell работает в Украине также по направлению гражданской продукции уже более 25 лет.