ВСУ передали первые 20 беспилотников Warmate в рамках "Армии дронов"

Меньше чем за неделю украинцы собрали средств в рамках "Армии дронов" для приобретения 40 беспилотников Warmate. Первые 20 единиц уже были направлены к нашим бойцам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Менее чем за неделю вы прислали на банку mono 64 млн грн, которые передали на "Армию дронов". За эти средства закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце", - пишет Федоров. Чем особенные Warmate? дроны способны обнаруживать и поражать легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки;

полная подготовка системы к выполнению задач длится до 10 минут;

такие же беспилотники использует армии Польши и других стран-членов НАТО;

украинцы оставили на беспилотниках различные собственные надписи, например, "За Мариуполь и за Бучу", "Билет на концерт Кобзона" и другие.