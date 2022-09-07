Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе, - Пентагон

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News .

Он подтвердил, что Украине передали ракеты Harpoon морского базирования, но перед этим их модернизировали и переоборудовали на автомобили.

"История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования... Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами", - отметил Лаплант.

Он объяснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом источник питания. По словам замглавы Пентагона, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще в мае.