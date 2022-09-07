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Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе, - Пентагон

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Вашингтон, Среда 07 сентября 2022 19:16
Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе, - Пентагон Фото: Украина получила ракеты Harpoon на автомобильной платформе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon. Их переоборудовали на автомобильную платформу.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Он подтвердил, что Украине передали ракеты Harpoon морского базирования, но перед этим их модернизировали и переоборудовали на автомобили.

"История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования... Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами", - отметил Лаплант.

Он объяснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом источник питания. По словам замглавы Пентагона, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще в мае.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщали, что Украина получила от США две системы береговой обороны Harpoon. Также о предоставлении Украине ракет Harpoon заявляла Дания.

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