"Укроборонпром" і Honeywell співпрацюватимуть у сферах безпілотників і авіації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укроборонпром ".

Співробітництво охопить такі сфери:

авіація,

безпілотники,

навігація,

радари.

Також повідомляється, що це вже не перший досвід співпраці "Укроборонпрому" з корпорацією.

Зазначимо, що продукти та послуги Honeywell Aerospace є практично на всіх комерційних, оборонних та космічних літаках. Корпорація виготовляє авіаційні двигуни, кабіни та електроніку до неї, системи бездротового підключення, механічні компоненти тощо.

Honeywell працює в Україні також за напрямом цивільної продукції вже понад 25 років.