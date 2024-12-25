ua en ru
Ср, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Укренерго" зробило заяву щодо графіків відключення світла на Різдво

Україна, Середа 25 грудня 2024 10:49
UA EN RU
"Укренерго" зробило заяву щодо графіків відключення світла на Різдво Фото: Графіки відключення світла будуть діяти на Різдво (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

В Україні 25 грудня були вимушені запровадити графіки відлучень світла через масовану ракетну атаку російської армії. Пошкоджені об’єкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, з графіками вимушеного застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

В "Укренерго" нагадали, що вночі та вранці Росія здійснила чергову, вже 13-ту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики.

"Внаслідок пошкоджень вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання, додали в компанії.

&quot;Укренерго&quot; зробило заяву щодо графіків відключення світла на Різдво

Обстріл на Різдво

Російські війська вранці 25 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Як заявив глава Міненерго Герман Галущенко, метою є енергетика України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 100 дронів на Різдво. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.

Відомо, що було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС компанії ДТЕК.

Через масований обстріл "Укренерго" ввело в Україні графіки відключення світла.

Детальніше про атаку ворога - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла
NEWS
Під ударом енергетика, пошкоджені ТЕС: що відомо про наслідки атаки РФ на Різдво
Під ударом енергетика, пошкоджені ТЕС: що відомо про наслідки атаки РФ на Різдво
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан не є посередником між Україною та Росією, про це ніхто не просив
Мілан Лєліч, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан не є посередником між Україною та Росією, про це ніхто не просив