"Укренерго" зробило заяву щодо графіків відключення світла на Різдво

В Україні 25 грудня були вимушені запровадити графіки відлучень світла через масовану ракетну атаку російської армії. Пошкоджені об’єкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Укренерго ".

"Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, з графіками вимушеного застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

В "Укренерго" нагадали, що вночі та вранці Росія здійснила чергову, вже 13-ту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики.

"Внаслідок пошкоджень вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання, додали в компанії.

Обстріл на Різдво

Російські війська вранці 25 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Як заявив глава Міненерго Герман Галущенко, метою є енергетика України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 100 дронів на Різдво. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.

Відомо, що було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС компанії ДТЕК.

Через масований обстріл "Укренерго" ввело в Україні графіки відключення світла.

Детальніше про атаку ворога - в матеріалі РБК-Україна.