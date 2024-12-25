"Укрэнерго" сделало заявление о графиках отключений света на Рождество

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".

"Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, с графиками вынужденного применения ограничений в каждом регионе можно ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях.

В "Укрэнерго" напомнили, что ночью и утром Россия осуществила очередную, уже 13-ю с начала года, массированную ракетно-дронную атаку на объекты энергетики.

"Вследствие повреждений вынужденно были введены меры ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования, добавили в компании.

Обстрел на Рождество

Российские войска утром 25 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине. Как заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, целью является энергетика Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов на Рождество. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

Известно, что было серьезно повреждено оборудование ТЭС компании ДТЭК.

Из-за массированного обстрела "Укрэнерго" ввело в Украине графики отключения света.

Подробнее об атаке врага - в материале РБК-Украина.