ua en ru
Ср, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Укрэнерго" сделало заявление о графиках отключений света на Рождество

Украина, Среда 25 декабря 2024 10:49
UA EN RU
"Укрэнерго" сделало заявление о графиках отключений света на Рождество Фото: Графики отключения света будут действовать на Рождество (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В Украине 25 декабря были вынуждены ввести графики отлучений света из-за массированной ракетной атаки российской армии. Повреждены объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, с графиками вынужденного применения ограничений в каждом регионе можно ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях.

В "Укрэнерго" напомнили, что ночью и утром Россия осуществила очередную, уже 13-ю с начала года, массированную ракетно-дронную атаку на объекты энергетики.

"Вследствие повреждений вынужденно были введены меры ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования, добавили в компании.

&quot;Укрэнерго&quot; сделало заявление о графиках отключений света на Рождество

Обстрел на Рождество

Российские войска утром 25 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине. Как заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, целью является энергетика Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов на Рождество. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

Известно, что было серьезно повреждено оборудование ТЭС компании ДТЭК.

Из-за массированного обстрела "Укрэнерго" ввело в Украине графики отключения света.

Подробнее об атаке врага - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света
NEWS
Под ударом энергетика, повреждены ТЭС: что известно о последствиях атаки РФ на Рождество
Под ударом энергетика, повреждены ТЭС: что известно о последствиях атаки РФ на Рождество
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил