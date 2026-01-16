"Укренерго" визначилось з графіками на 17 січня: світло відключатимуть в усіх областях

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, останнім часом Росія посилила удари по енергетичних об'єктах у різних регіонах України. На тлі регулярних обстрілів через важку ситуацію в енергетиці 14 січня було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики.

За даними Міненерго, найскладніша ситуація після ворожих атак залишається у столичному регіоні, а також в Одеській області.

Станом на 16 січня у Києві діють екстрені відключення. Також у деяких споживачів майже тиждень відсутнє теплопостачання.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.

Енергетики зазначили, що станом на ранок 16 січня усі багатоквартирні будинки у Києві підключені до електропостачання, є лише локальні аварії, ремонтні роботи відбуваються цілодобово.

Про перші рішення в рамках подолання надзвичайної ситуації в енергетиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.