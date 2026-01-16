"Укрэнерго" определилось с графиками на 17 января: свет будут отключать во всех областях

Удары по энергетике Украины

Напомним, в последнее время Россия усилила удары по энергетическим объектам в разных регионах Украины. На фоне регулярных обстрелов из-за тяжелой ситуации в энергетике 14 января было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики.

По данным Минэнерго, самая сложная ситуация после вражеских атак остается в столичном регионе, а также в Одесской области.

По состоянию на 16 января в Киеве действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю отсутствует теплоснабжение.

Как рассказал в интервью РБК-Украина гендиректор Yasno Сергей Коваленко, до улучшения ситуации нужно продержаться еще несколько недель. Морозы пойдут на спад и станет значительно легче.

Энергетики отметили, что по состоянию на утро 16 января все многоквартирные дома в Киеве подключены к электроснабжению, есть лишь локальные аварии, ремонтные работы происходят круглосуточно.

