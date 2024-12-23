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В "Укренерго" відповіли, коли сьогодні припинять діяти аварійні відключення світла

Понеділок 23 грудня 2024 16:49
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В "Укренерго" відповіли, коли сьогодні припинять діяти аварійні відключення світла Ілюстративне фото: в Україні 23 грудня знову вимикали світло за графіками (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У низці областей України сьогодні, 23 грудня, вводились аварійні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Сьогодні, 23 грудня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення", - розповіли у компанії.

За їх даними, причина тимчасового запровадження обмежень - необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

В "Укренерго" зауважили, що як тільки роботи будуть завершені - обмеження для
побутових споживачів буде скасовано

Орієнтовний час завершення робіт - до 17:00.

Відключення світла в Україні

Останнім часом Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, удари 17 листопада мали масштабний характер, із залученням понад 120 ракет та 90 дронів.

Наступний удар було завдано вже 28 листопада. Саме тоді росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.

А 13 грудня Росія запустила по Україні 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів.

Також в Україні діють нові правила вимкнення світла. Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".

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Укренерго Графіки відключення світла
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В "Укренерго" відповіли, коли сьогодні припинять діяти аварійні відключення світла
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