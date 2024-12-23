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В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света

Понедельник 23 декабря 2024 16:49
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В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света Иллюстративное фото: в Украине 23 декабря снова выключали свет по графикам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ряде областей Украины сегодня, 23 декабря, вводились аварийные графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Сегодня, 23 декабря, начиная с 14:10, в нескольких областях Украины вынужденно были применены аварийные отключения", - рассказали в компании.

По их данным, причина временного введения ограничений - необходимость неотложной замены поврежденного в результате обстрелов оборудования и потеря отдельных генерирующих мощностей.

В "Укрэнерго" отметили, что как только работы будут завершены - ограничения для
бытовых потребителей будет отменено

Ориентировочное время завершения работ - до 17:00.

Отключение света в Украине

В последнее время Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, удары 17 ноября имели масштабный характер, с привлечением более 120 ракет и 90 дронов.

Следующий удар был нанесен уже 28 ноября. Именно тогда россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общем были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.

А 13 декабря Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов.

Также в Украине действуют новые правила отключения света. Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".

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Укрэнерго Графики отключения света
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В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света
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