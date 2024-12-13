Росія запустила по Україні майже 300 цілей. Скільки збила ППО
Росія масовано атакувала Україну 13 грудня, вдаривши по енергетиці. ППО збила понад 160 дронів та ракет з майже 300 цілей, які запустили окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Так, Росія здійснила комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.
"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника - 94 ракети та 193 БПЛА", - йдеться у повідомленні.
А саме:
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків - Тамбовська область;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М", район пусків - Брянська область, Криму;
- 1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл.;
- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків - Волгоградська область;
- 24 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;
- 7 крилатих ракет "Іскандер-К", район пусків – Воронезька, Ростовська області;
- 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської області;
- 193 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, в тому числі ефективно відпрацювали F-16.
Станом на 11.30 підтверджено збиття:
- 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";
- 1 балістичної ракети "Іскандер-М";
- 80 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.
Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять - повернулись в Росію, ще один - в Білорусь.
Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.
Обстріл РФ по Україні
13 грудня російські війська знову атакували енергетику України. У зв'язку з цим у регіонах посилили графіки відключень світла.
Росія атакувала як дронами, так і ракетами, зокрема балістикою. Російські цілі долетіли аж до західних регіонів.
Наприклад, у Тернопільській області збільшили кількість черг на обмеження енергопостачання. Наразі половина жителів регіону перебувають без світла. А Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабної війни.
Детальніше про наслідки обстрілу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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