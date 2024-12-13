Росія запустила по Україні майже 300 цілей. Скільки збила ППО

Росія масовано атакувала Україну 13 грудня, вдаривши по енергетиці. ППО збила понад 160 дронів та ракет з майже 300 цілей, які запустили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Так, Росія здійснила комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника - 94 ракети та 193 БПЛА", - йдеться у повідомленні.

А саме:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків - Тамбовська область;

2 балістичні ракети "Іскандер-М", район пусків - Брянська область, Криму;

1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл.;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків - Волгоградська область;

24 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

7 крилатих ракет "Іскандер-К", район пусків – Воронезька, Ростовська області;

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської області;

193 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, в тому числі ефективно відпрацювали F-16.

Станом на 11.30 підтверджено збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

1 балістичної ракети "Іскандер-М";

80 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять - повернулись в Росію, ще один - в Білорусь.

Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.