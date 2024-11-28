Під ударом енергетика: що відомо про наслідки масованого обстрілу України

Російські окупанти зранку 28 листопада завдали нового масованого удару по Україні. Під обстрілом ворога знову була енергетика.

Що відомо про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Ще з вечора 27 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски дронів-камікадзе. Ворожі безпілотники зафіксували у низці регіонів України: Сумській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, Київській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.

Близько 4:30 Повітряні сили попередили, що Росія підняла у небо дальні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Зафіксували зліт семи бортів, які здійснили пуски ракет.

Також було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря. У зв'язку з цим по всій Україні була оголошена ракетна загроза.

Рух ракет фіксували на півночі, сході, півдні та в центрі України. Пізніше ворожі ракети долетіли до західних областей. У багатьох регіонах України лунали вибухи.

Під ударом енергетика

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що сьогодні росіяни знову націлилися на українську енергетику.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні", - написав він у соцмережах.

"Укренерго" повідомило, що в Україні запровадили аварійні відключення світла у зв'язку з масованою атакою ворога.

Київ

Повітряна тривога у Києві була оголошена ще о 23:50 27 листопада і тривала всю ніч. Зранку у Києві працювала ППО і пролунали вибухи.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок ракетної атаки у Дніпровському районі столиці впали уламки. За попередньою інформацією, уламки впали на відкриту територію у Дніпровському районі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

Пізніше КМВА також заявила, що уламки також впали на територію підприємства у Дарницькому районі. Кілька господарчих будівель і вантажний автомобіль були пошкоджені. Без постраждалих.

Луцьк

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про декілька "прильотів" у місті. За його словами, частина Луцька залишилася без світла, не працює електротранспорт.

Міський голова додав, що критичну інфраструктуру підключили до альтернативних джерел енергії. Школярів перевели на дистанційне навчання, працюють "Пункти незламності".

Сумська область

Як повідомила Сумська ОВА, зранку росіяни здійснили ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади. Було зафіксовано три вибухи.

На місці "прильотів" працюють відповідні служби.

Харків

Близько 6:00 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті. За його словами, окупанти завдали ракетного удару по одному з найбільших районів Харкова.

"За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі", - уточнив Терехов пізніше.

Станом на ранок інформації щодо постраждалих не надходило.

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