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"Укренерго" уточнило обсяг графіків відключень світла через ракетну атаку

Україна, Середа 25 грудня 2024 13:43
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"Укренерго" уточнило обсяг графіків відключень світла через ракетну атаку Фото: Графіки відключень світла 25 грудня можуть зачепити половину українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" було вимушене запровадити графіки відлучень світла через масовану ракетно-дронову атаку російської армії на Різдво. Для громадян можуть застосовуватися до трьох черг відключень з шести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

За даними пресслужби, 25 грудня, заходи обмеження споживання застосовуються так:

  • для побутових споживачів: 05:48 - 23:59 - до трьох черг відключень одночасно,
  • для промисловості та бізнесу: 15:00 - 23:59 - застосування графіків обмеження потужності

"Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, о час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у кожному регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах

"Нагадуємо, що «Укренерго» визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги визначають обленерго", - додали в пресслужбі.

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Графіки відключення світла Укренерго
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