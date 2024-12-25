Росіяни запустили по Україні більше 180 ракет та дронів. Скільки збила ППО
Росія в ніч на 25 грудня, на Різдво, запустила по Україні 184 ракет та дронів. Більшість з них збила ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Так, у ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.
"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
А саме:
- 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску - Воронезька область);
- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску - Бєлгородська область)
- 12 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків - Волгоградська область, Каспійське море);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область);
- 106 ударних БПЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
Як відпрацювала ППО
До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:
- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 54 ударні БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).
Наслідки атаки РФ
Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. Зокрема, тільки над Дніпропетровською областю ППО збила 42 ракети.
"42 ракети збили оборонці неба сьогодні над Дніпропетровщиною. Більшість з тих, що спрямував ворог на регіон. Це неймовірно сильний результат", - зазначив голова ОВА.
Додамо, що Росія масовано атакувала Харків балістикою, запустивши по місту 12 ракет. Наразі значна частина міста без опалення. Крім того, місто Калуш Івано-Франківської області залишилось без тепла і води 25 грудня.
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