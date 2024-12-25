Росіяни запустили по Україні більше 180 ракет та дронів. Скільки збила ППО

Фото: ППО збила 113 з 184 ракет та дронів під час масованого обстрілу РФ по Україні 25 грудня (Getty Images)

Росія в ніч на 25 грудня, на Різдво, запустила по Україні 184 ракет та дронів. Більшість з них збила ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.