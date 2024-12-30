"Укренерго" скасувало графіки для побутових споживачів, діятимуть лише для промисловості

Як повідомили в "Укренерго", з 08:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів можливе у години пікового споживання.

Варто зауважити, що незадовго до цього у низці областей було скасовано дію графіків відключення електроенергії.

Водночас у компанії зауважили, що енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року. Саме тому наразі є необхідність ощадливого споживання електроенергії.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, Російська Федерація активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Масштабний удар був завданий 13 грудня. Тоді Росія запустила по Україні 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів. А вже 25 грудня, російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.