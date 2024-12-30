У низці областей сьогодні не вимикатимуть світло

В Україні у понеділок, 30 грудня, скасовано графіки відключення електроенергії у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на низку обленерго.

"Увага! Маємо нове оперативне розпорядження від ЧД НЕК "Укренерго" - до 17.00 години 27.12.2024 р. застосовувати ГОП. Також відновлено до 17.00 год. ГПВ для споживачів Козятинського енерговузла, а саме в громадах Сигнал та Глухівці", - повідомили у "Вінницяобленерго".

Графіки відключення електроенергії скасовано до кінця доби і у Волинській області.

Світло не вимикатимуть і у Львівській області. Про це свідчать графіки відключення електроенергії.

Про це написали в Telegram-каналі підприємства "Кіровоградобленерго".

У Кіровоградській області змінили вдруге, скасувавши відключення для черги 5.1 та 5.2.

"30 грудня 2024 р. графік погодинного відключення не буде застосовуватися до окремого розпорядження НЕК "Укренерго", - повідомили в "Полтаваобленерго".

Відключення світла в Україні

Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, 13 грудня Росія запустила по Україні 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів.

А 25 грудня, російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.

Також в Україні діють нові правила вимкнення світла. Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".

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