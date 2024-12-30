"Укрэнерго" отменило графики для бытовых потребителей, будут действовать только для промышленности

Как сообщили в "Укрэнерго", с 08:00 до 19:00 сегодня вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности.

В то же время применение графиков почасовых отключений бытовых потребителей возможно в часы пикового потребления.

Стоит заметить, что незадолго до этого в ряде областей было отменено действие графиков отключения электроэнергии.

В то же время в компании отметили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года. Именно поэтому сейчас есть необходимость экономного потребления электроэнергии.

Отключение света в Украине

Напомним, Российская Федерация активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Масштабный удар был нанесен 13 декабря. Тогда Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов. А уже 25 декабря, российские оккупанты нанесли уже 13 массированного удара по украинским энергетическим объектам с начала года.