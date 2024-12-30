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"Укренерго" скасувало графіки для побутових споживачів, діятимуть лише для промисловості

Понеділок 30 грудня 2024 10:55
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"Укренерго" скасувало графіки для побутових споживачів, діятимуть лише для промисловості Ілюстративне фото: "Укренерго" скасувало графіки для побутових споживачів 30 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 30 грудня, "Укренерго" скасувало графіки відключення світла для побутових споживачів. Однак вони будуть діяти для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як повідомили в "Укренерго", з 08:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів можливе у години пікового споживання.

Варто зауважити, що незадовго до цього у низці областей було скасовано дію графіків відключення електроенергії.

Водночас у компанії зауважили, що енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року. Саме тому наразі є необхідність ощадливого споживання електроенергії.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, Російська Федерація активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Масштабний удар був завданий 13 грудня. Тоді Росія запустила по Україні 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів. А вже 25 грудня, російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.

Також ми писали, що в Україні діють нові правила вимкнення світла. Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".

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Укренерго Графіки відключення світла
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