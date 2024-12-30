ua en ru
Пн, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Укрэнерго" отменило графики для бытовых потребителей, будут действовать только для промышленности

Понедельник 30 декабря 2024 10:55
UA EN RU
"Укрэнерго" отменило графики для бытовых потребителей, будут действовать только для промышленности Иллюстративное фото: "Укрэнерго" отменило графики для бытовых потребителей 30 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 30 декабря, "Укрэнерго" отменило графики отключения света для бытовых потребителей. Однако они будут действовать для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как сообщили в "Укрэнерго", с 08:00 до 19:00 сегодня вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности.

В то же время применение графиков почасовых отключений бытовых потребителей возможно в часы пикового потребления.

Стоит заметить, что незадолго до этого в ряде областей было отменено действие графиков отключения электроэнергии.

В то же время в компании отметили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года. Именно поэтому сейчас есть необходимость экономного потребления электроэнергии.

Отключение света в Украине

Напомним, Российская Федерация активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Масштабный удар был нанесен 13 декабря. Тогда Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов. А уже 25 декабря, российские оккупанты нанесли уже 13 массированного удара по украинским энергетическим объектам с начала года.

Также мы писали, что в Украине действуют новые правила отключения света. Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света
NEWS
Отделения, доставки, услуги. Будут ли работать почты и банки Украины на Новый год
Отделения, доставки, услуги. Будут ли работать почты и банки Украины на Новый год
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта