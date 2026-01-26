ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

"Укренерго" розповіло, що буде з графіками відключень світла 27 січня

Україна, Понеділок 26 січня 2026 18:45
UA EN RU
"Укренерго" розповіло, що буде з графіками відключень світла 27 січня Фото: 27 січня відключення світла діятимуть по всій території України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 27 січня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть в усіх областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Завтра для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

Зазначається, що графіки відключень світла продовжують діяти внаслідок ворожих комбінованих ударів по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

"Укренерго" також закликало всіх українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона буде з'являтися за графіком.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, по всій країні застосовуються графіки погодинних відключень світла через постійні атаки РФ на енергетичні об'єкти України.

Зокрема, вночі окупанти знов атакували об'єкти енергетики України. Внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині.

За даними аналітиків, країна-агресорка посилила далекобійні удари по енергетичних об’єктах України, щоб розділити єдину енергосистему на окремі "енергетичні острови".

Зазначимо, сьогодні вдень енергетики повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.

РБК-Україна раніше писало, що у Чернігівській області досі складна ситуація з електропостачанням. У регіоні діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії - деякі господарства перебувають без світла до 19-20 годин на добу.

Внаслідок серйозних проблем з електропостачанням на тлі сильних морозів в Україні було запроваджено надзвичайний стан в енергетиці. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
