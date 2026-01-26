"Укренерго" розповіло, що буде з графіками відключень світла 27 січня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Завтра для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

Зазначається, що графіки відключень світла продовжують діяти внаслідок ворожих комбінованих ударів по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

"Укренерго" також закликало всіх українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона буде з'являтися за графіком.