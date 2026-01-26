"Укрэнерго" рассказало, что будет с графиками отключений света 27 января
Во вторник, 27 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать во всех областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.
Отмечается, что графики отключений света продолжают действовать в результате вражеских комбинированных ударов по энергетическим объектам Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
"Укрэнерго" также призвало всех украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она будет появляться по графику.
Ситуация в энергосистеме Украины
Напомним, сегодня, 26 января, по всей стране применяются графики почасовых отключений света из-за постоянных атак РФ на энергетические объекты Украины.
В частности, ночью оккупанты вновь атаковали объекты энергетики Украины. Вследствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях.
По данным аналитиков, страна-агрессор усилила дальнобойные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы разделить единую энергосистему на отдельные "энергетические острова".
Отметим, сегодня днем энергетики вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.
РБК-Украина ранее писало, что в Черниговской области до сих пор сложная ситуация с электроснабжением. В регионе действуют жесткие графики почасовых отключений электроэнергии - некоторые хозяйства находятся без света до 19-20 часов в сутки.
Вследствие серьезных проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов в Украине было введено чрезвычайное положение в энергетике. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.