"Укрэнерго" рассказало, что будет с графиками отключений света 27 января

Во вторник, 27 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

Отмечается, что графики отключений света продолжают действовать в результате вражеских комбинированных ударов по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало всех украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она будет появляться по графику.