"Укрэнерго" рассказало, что будет с графиками отключений света 27 января

Украина, Понедельник 26 января 2026 18:45
UA EN RU
"Укрэнерго" рассказало, что будет с графиками отключений света 27 января Фото: 27 января отключения света будут действовать по всей территории Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 27 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

Отмечается, что графики отключений света продолжают действовать в результате вражеских комбинированных ударов по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало всех украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она будет появляться по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, сегодня, 26 января, по всей стране применяются графики почасовых отключений света из-за постоянных атак РФ на энергетические объекты Украины.

В частности, ночью оккупанты вновь атаковали объекты энергетики Украины. Вследствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях.

По данным аналитиков, страна-агрессор усилила дальнобойные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы разделить единую энергосистему на отдельные "энергетические острова".

Отметим, сегодня днем энергетики вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.

РБК-Украина ранее писало, что в Черниговской области до сих пор сложная ситуация с электроснабжением. В регионе действуют жесткие графики почасовых отключений электроэнергии - некоторые хозяйства находятся без света до 19-20 часов в сутки.

Вследствие серьезных проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов в Украине было введено чрезвычайное положение в энергетике. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
