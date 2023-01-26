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В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після масованої атаки Росії

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Четвер 26 січня 2023 13:49
В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після масованої атаки Росії Фото: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після масованої атаки Росії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні вночі та зранку завдали удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. У всіх регіонах були введені аварійні відключення світла. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні відбувся вже 13 ракетний удар та 15 атака безпілотників по енергосистемі України.

Внаслідок ворожого обстрілу є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. Окрім того, основне високовольтне обладнання знищено на одному з енергооб’єктів у Дніпровському регіоні.

"Укренерго" зазначає, що проблеми з енергоживленням, спричинені атакою, на півдні, в тому числі й в Одеській області. По всій Україні під час обстрілу були введені аварійні відключення. Наразі планові графіки обмежень поступово повертаються.

Дефіцит в системі залишається значний. До всіх областей доведені ліміти споживання.

Тим часом ДТЕК зазначає, що у Києві, Київській та Дніпропетровській областях продовжують діяти екстрені відключення.

"Під час останньої атаки Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі, через що енергетики не можуть повернутись до стабілізаційних відключень", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удари по об'єктах енергетики, найскладніша ситуація фіксується у Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Одна з ворожих ракет влучила по енергетичному об’єкту у Київській області, в Одеській області пошкоджень зазнали два об’єкти. Також відомо про приліт у Вінницькій області.

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Укренерго Електроенергія відключеня світла
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