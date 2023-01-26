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В Одеській області під час ракетної атаки пошкоджено два енергетичні об’єкти

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Україна, Четвер 26 січня 2023 10:49
В Одеській області під час ракетної атаки пошкоджено два енергетичні об’єкти Фото: в Одеській області пошкоджено два об’єкти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Одеській області під час ракетної атаки пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Через це в області є проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську РВА в Telegram.

"Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає. Над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює ППО", - повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

Крім того, голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в наслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України, "тому наразі є значні проблеми з електропостачанням".

"Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час", - додав Марченко.

Видання "Думская" пише, що "у деяких районах Одеси зникло не лише світло, а й вода".

Нагадаємо, зранку 26 січня в Україні оголошено повітряну тривогу. Росія підняла в повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить Україною понад 30 ракет.

При цьому у низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу.

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