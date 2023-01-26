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В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после массированной атаки России

Новина українською →
Четверг 26 января 2023 13:49
В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после массированной атаки России Фото: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после массированной атаки России (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня ночью и утром нанесли удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Во всех регионах были введены аварийные отключения света. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что сегодня произошел уже 13 ракетный удар и 15 атака беспилотников по энергосистеме Украины.

В результате вражеских обстрелов есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Кроме того, основное высоковольтное оборудование уничтожено на одном из энергообъектов в Днепровском регионе.

"Укрэнерго" отмечает, что проблемы с энергопитанием, вызванные атакой, на юге, в том числе и в Одесской области. По всей Украине при обстреле были введены аварийные отключения. На данный момент плановые графики ограничений постепенно возвращаются.

Дефицит в системе остается значителен. До всех областей доведены лимиты потребления.

Тем временем ДТЭК отмечает, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях продолжают действовать экстренные отключения.

"Во время последней атаки Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме, из-за чего энергетики не могут вернуться к стабилизационным отключениям", - сообщили в компании.

Напомним, сегодня россияне нанесли удары по объектам энергетики, самая сложная ситуация фиксируется в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Одна из вражеских ракет попала по энергетическому объекту в Киевской области, в Одесской области повреждения получили два объекта. Также известно о прилете в Винницкой области.

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