Росіяни обстріляли енергооб’єкти. Галущенко назвав області з найскладнішою ситуацією
Під час чергового масованого обстрілу проти України, росіяни знову завдали удари по об'єктах енергетики. Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Київській, Одеській та Вінницькій областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства енергетики України Германа Галущенка.
Нашій ППО вдалось збити велику кількість ракет, однак, на жаль, влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури все ж є, внаслідок чого було запроваджено аварійні відключення.
Найскладніша ситуація спостерігається в:
- Київській;
- Одеській;
- Вінницькій областях.
"Енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання", - додає міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього обстрілу Росії по території України.
Одна з ракет під час удару влучила по енергетичному об’єкту у Київській області, а в Одеській області були пошкоджені два об’єкти. Також відомо про приліт й у Вінницькій області.
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