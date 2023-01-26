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Росіяни обстріляли енергооб’єкти. Галущенко назвав області з найскладнішою ситуацією

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Четвер 26 січня 2023 12:54
Росіяни обстріляли енергооб’єкти. Галущенко назвав області з найскладнішою ситуацією Фото: росіяни знову обстріляли енергооб’єкти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час чергового масованого обстрілу проти України, росіяни знову завдали удари по об'єктах енергетики. Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства енергетики України Германа Галущенка.

Нашій ППО вдалось збити велику кількість ракет, однак, на жаль, влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури все ж є, внаслідок чого було запроваджено аварійні відключення.

Найскладніша ситуація спостерігається в:

  • Київській;
  • Одеській;
  • Вінницькій областях.

"Енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання", - додає міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього обстрілу Росії по території України.

Одна з ракет під час удару влучила по енергетичному об’єкту у Київській області, а в Одеській області були пошкоджені два об’єкти. Також відомо про приліт й у Вінницькій області.

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