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В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі після десятої масованої атаки росіян

Фото: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі після десятої масованої атаки росіян (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Станом на ранок 30 грудня дефіцит потужності в енергосистемі знаходиться на тому ж рівні, що і до десятої масованої ракетної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Зазначається, що наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми в Україні, ніж того очікували окупанти.

Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Набір потужності генерацією продовжується.

При цьому, через влучання у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Нагадаємо, після вчорашньої масованої атаки в Україні фіксували погіршення зв’язку, а 40% жителів Києва залишились без електроенергії.

При цьому у YASNO зазначили, що енергопостачання у столиці днями може повернутися до дообстрільного рівня.

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