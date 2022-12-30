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В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме после десятой массированной атаки россиян

Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме после десятой массированной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На утро 30 декабря дефицит мощности в энергосистеме находится на том же уровне, что и до десятой массированной ракетной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Отмечается, что последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы в Украине, чем ожидали оккупанты.

Энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу. Набор мощности генерации продолжается.

При этом из-за попадания в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады работают над устранением повреждений.

Всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

Напомним, после вчерашней массированной атаки в Украине фиксировали ухудшение связи, а 40% жителей Киева остались без электроэнергии.

При этом в YASNO отметили, что энергоснабжение в столице на днях может вернуться к дообстрельному уровню.

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