Енергопостачання в Києві днями може повернутися до дообстрільного рівня, - YASNO

Фото: енергопостачання в Києві днями може повернутися до дообстрільного рівня (Getty Images)

У Києві після сьогоднішнього ракетного обстрілу є досить високий рівень доступності електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.