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Енергопостачання в Києві днями може повернутися до дообстрільного рівня, - YASNO

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 18:49
Енергопостачання в Києві днями може повернутися до дообстрільного рівня, - YASNO Фото: енергопостачання в Києві днями може повернутися до дообстрільного рівня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві після сьогоднішнього ракетного обстрілу є досить високий рівень доступності електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"По ситуації: прильоти по енергетичній інфраструктурі є, незважаючи на таку фантастичну ефективність ППО. Тривають протипожежні та ремонтні роботи", - написав Коваленко.

За його словами у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим.

"Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня", - додав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, після десятої масованої ракетної атаки російських окупантів 40% жителів Києва залишились без електроенергії.

До того ж, у Києві внаслідак обстрілів постраждали троє людей.

Також було пошкоджено декілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.

Тим часом сили ППО знищили 16 ракет над Києвом.

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