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В Україні фіксують погіршення зв’язку після масованої атаки росіян, - NetBlocks

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Четвер 29 грудня 2022 16:12
В Україні фіксують погіршення зв’язку після масованої атаки росіян, - NetBlocks Фото: в Україні фіксують погіршення зв’язку після масованої атаки росіян (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У багатьох областях значно погіршився зв'язок після масованої ракетної атаки росіян 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на NetBlocks.

"Показники свідчать про погіршення зв’язку у багатьох регіонах України на тлі потужного російського ракетного удару, який вплинув на енергетичну інфраструктуру", - сказано у повідомленні.

Найгірші показники фіксують у Львівській області та Одесі.

В Україні фіксують погіршення зв’язку після масованої атаки росіян, - NetBlocks

Зазначимо, що внаслідок масованої ракетної атаки в Україні запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по Україні 69 ракет, сили ППО збили 54 з них.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко розповів, скільки треба часу потрібно для відновлення після атаки.

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