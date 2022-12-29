ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві 40% жителів залишаються без світла після ракетної атаки

Новость на русском →
Київ, Четвер 29 грудня 2022 11:31
У Києві 40% жителів залишаються без світла після ракетної атаки Фото: у Києві 40% жителів залишаються без світла після ракетної атаки (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після десятої масованої ракетної атаки російських окупантів 40% жителів Києва залишились без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Віталія Кличка.

"40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. В зв'язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання", - написав він.

Тим часом у столиці тепло- та водопостачання функціонує у штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень.

Нагадаємо, у Києві постраждали троє людей внаслідок ворожої атаки.

До того ж, було пошкоджено декілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.

Тим часом сили ППО знищили 16 ракет над Києвом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ відключеня світла Електроенергія
NEWS
ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов
ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН