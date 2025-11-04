UA

В "Укренерго" розповіли про графіки 5 листопада: як відключатимуть світло

Ілюстративне фото: в Україні 5 листопада відключатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 5 листопада, планують відключати світло побутовим споживачам. Графіки діятимуть від ранку і до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

За інформацією компанії, в окремих регіонах графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг діятимуть з 07:00 до 21:00.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.

В "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, оскільки це залежить від низки факторів.

Причиною таких відключень є наслідки низки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Атаки на енергетику України

Нагадаємо, Росія активізувала удари по енергооб'єктах України два місяці тому.

Російська влада таким чином намагається деморалізувати мирних українців і дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Зокрема, сьогодні ворожі солдати вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. У компанії зазначали, що пошкодження були значними.

Детальнішої інформації про наслідки російської атаки в ДТЕК не розкрили.

При цьому 29 жовтня росіяни вдарили по енергооб'єктах на території Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.

Варто зауважити, що сьогодні, 4 листопада, також діють графіки відключень світла. Спочатку планувалося, що електропостачання обмежуватимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Але протягом дня енергетики ухвалили рішення запровадити графіки обсягом від 0,5 до 1,5 черги з 08:00 до 22:00.

