В "Укрэнерго" рассказали о графиках 5 ноября: как будут отключать свет

По информации компании, в отдельных регионах графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 07:00 до 21:00.

При этом графики ограничения мощности для промышленности планируют применить с 07:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" предупредили, что время и объем применения ограничений могут поменяться, поскольку это зависит от ряда факторов.

Причиной таких отключений являются последствия ряда российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.