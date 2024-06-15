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В "Укренерго" прогнозують "відчутно складнішу" ситуацію в енергосистемі наступного тижня

Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Очікується, що ситуація з енергетичною системою в Україні буде більш складною наступного тижня. Такий прогноз пояснюється двома факторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, наступного тижня в Україні не вдасться уникнути відключень світла для побутових споживачів у зв'язку із прогнозованим зростанням енергоспоживання через повернення спеки, а також внаслідок виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС. 

Це призведе до того, зазначає Кудрицький, що в цей період ситуація в українській енергосистемі "буде відчутно складнішою", ніж було цього тижня.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня - ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС", - розповів він.

Кудрицький уточнив, що це пов'язано "саме з ремонтною кампанією".

Прогнози щодо ситуації зі світлом

Додамо, перед тим голова правління НЕК "Укренерго" пояснив, чому не можна "посунути" ремонти на атомних електростанціях.

До слова, раніше в "Енергоатомі" також попереджали, що в Україні відключень світла скоро побільшає через введення у ремонт ще одного енергоблоку АЕС.

Також раніше в НЕК "Укренерго" анонсували жорсткі обмеження світла на п'ятницю, 15 червня, та розповіли про графіки.

Між тим директор компанії Yasno висловлював думку, що цієї зими українцям можуть давати світло на 5-6 годин на день. Але зазначив, що ситуація все ж може бути кращою.

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