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"Укрэнерго" прогнозирует "ощутимо более сложную" ситуацию в энергосистеме на следующей неделе

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Ожидается, что ситуация с энергетической системой в Украине будет более сложной на следующей неделе. Такой прогноз объясняется двумя факторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в интервью "Украинской правде".

По его словам, на следующей неделе в Украине не удастся избежать отключений света для бытовых потребителей в связи с прогнозируемым ростом энергопотребления из-за жары, а также в результате выведения в ремонт очередного энергоблока АЭС.

Это приведет к тому, отмечает Кудрицкий, что в этот период ситуация в украинской энергосистеме "будет ощутимо сложнее", чем было на этой неделе.

"Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня - еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС", - рассказал он.

Кудрицкий уточнил, что это связано "именно с ремонтной кампанией".

Прогнозы по ситуации со светом

Добавим, перед этим председатель правления НЭК "Укрэнерго" объяснил, почему нельзя "подвинуть" ремонты на атомных электростанциях.

К слову, ранее в "Энергоатоме" также предупреждали, что в Украине отключений света скоро прибавится из-за ввода в ремонт еще одного энергоблока АЭС.

Также ранее в НЭК "Укрэнерго" анонсировали жесткие ограничения света на пятницу, 15 июня, и рассказали о графиках.

Между тем директор компании Yasno высказывал мнение, что этой зимой украинцам могут давать свет на 5-6 часов в день. Но отметил, что ситуация все же может быть лучше.

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Укрэнерго