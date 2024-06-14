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До шести годин зі світлом на день. В Yasno спрогнозували відключення взимку

П'ятниця 14 червня 2024 12:45
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До шести годин зі світлом на день. В Yasno спрогнозували відключення взимку Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї зими українцям можуть давати світло на п'ять-шість годин на день. Втім ситуація все ж може бути кращою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії Yasno Сергія Коваленка в ефірі Business Breakfast.

Як пояснив Коваленко, щодо зими прогноз базується на двох речах:

  • чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Він розраховує, що ситуація зміниться до кінця літа чи початку опалювального сезону;
  • ремонті атомних блоків й інших енергооб'єктів;

Водночас погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання більший, ніж улітку. Втім, своєю чергою, це залежатиме від температури. Наприклад, якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде гарною новиною.

"Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення", - пояснив він.

На думку директора Yasno, цієї зими генераційний дефіцит може становити 30-35%.

"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", - додав Коваленко.

Наразі генераційний дефіцит становить від 15 до 25%.

Світло в Україні

Як неодноразово пояснювали в "Укренерго", причиною застосування графіків обмеження енергопостачання є наслідки шести ракетних ударів російських терористів по українських електростанціях. Наразі енергетична інфраструктура не здатна виробляти необхідну кількість електроенергії, як до початку атак.

Сьогодні, 14 червня, обмеження діють по всій Україні з 18:00 до 22:00

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