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Відключень світла побільшає. Енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт

Україна, Четвер 13 червня 2024 14:36
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Відключень світла побільшає. Енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт Фото: "Енергоатом" попередив про можливе збільшення відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ще один енергоблок однієї з українських АЕС виведуть у ремонт. У зв'язку з цим тривалість відключень світла може зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Як зазначається, найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

"Але з іншого боку саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додають, що протягом останніх місяців завершити ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Ремонти завершили раніше на 22 доби, ніж планувалося.

"В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", - заявив в.о. голови "Енергоатома" Петро Котін.

Ситуація зі світлом в Україні

За останні місяці російські окупанти серйозно пошкодили українську енергетику. Були зруйновані декілька ТЕС, інші - також зазнали пошкоджень. Крім того, були пошкоджені й інші енергетичні об'єкти.

Це призвело до того, що енергетикам доводиться вводити обмеження на споживання світла. Так, сьогодні, 13 червня, в Україні будуть вводитися погодинні графіки відключення світла з 20:00 до 22:00.

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