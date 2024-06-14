В "Укренерго" пояснили, чому не можна "посунути" ремонти на АЕС

В Україні найближчими днями виведуть у ремонт енергоблок однієї з атомних станцій.

Як пояснив Кудрицький, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори.

Перший - прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС. Другий - це ремонт енергоблоків на АЕС.

"В середині двадцятих чисел червня ми ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією. І часто люди, коли чують "ремонтна кампанія", у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати?" - розповів він.

За словами Кудрицького, під ремонтною кампанією мається на увазі перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Це пов'язано з тим, що паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти.

"Тому ці речі дуже важко якось "посунути" в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", - зазначив він.

Ситуація зі світлом в Україні

Після того, як Росія значно пошкодила українську енергетику в Україні довелося запровадити графіки відключення світла. В певні періоди також вводяться аварійні, це трапляється, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених лімітів.

Про те, як Україна готує енергетику до зими та які виклики - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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