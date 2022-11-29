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"Укренерго" повідомляє про зростання дефіциту в енергосистемі

Фото: "Укренерго" повідомляє про зростання дефіциту в енергосистемі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Він виріс на 3% з вчорашнього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%", - сказано в повідомлення.

Зазначається, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, що відбулися вчора зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

При цьому наголошується що загальний дефіцит в енергосистемі виник внаслідок семи хвиль ракетних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, вчора дефіцит потужності електроенергії складав 27%, а 27 листопада - 20%.

Зазначимо, що в Києві енергетики намагаються вимикати світло не більше, ніж на 4 години для кожної групи споживачів.

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УкренергоЕлектроенергіявідключеня світла