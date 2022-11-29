RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" сообщает о росте дефицита в энергосистеме

Фото: "Укрэнерго" сообщает о росте дефицита в энергосистеме (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В украинской электросистеме все еще сохраняется недостаток мощности. Он вырос на 3% со вчерашнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 30%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, которые произошли вчера утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

При этом отмечается, что общий дефицит в энергосистеме возник вследствие семи волн ракетных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, вчера дефицит мощности электроэнергии составлял 27%, а 27 ноября - 20%.

Отметим, что в Киеве энергетики пытаются выключать свет не более чем на 4 часа для каждой группы потребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоЭлектроэнергиявідключеня світла