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Дефіцит потужності в електросистемі складає 20%, - "Укренерго"

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Неділя 27 листопада 2022 11:25
Дефіцит потужності в електросистемі складає 20%, - "Укренерго" Фото: дефіцит потужності в електросистемі складає 20% (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Станом на 11:00 27 листопада він складає 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

"Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за таких умов обленерго мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Так, режим обмеження продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

Додамо, що "Укренерго" доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, які не можна перевищувати. Обленерго самостійно визначає види відключень - аварійні чи планові - та безпосередньо їх застосовує.

Нагадаємо, що кожен українець, у якого є електроенергія, може допомогти швидше повернути її іншим через ощадливе використання. Це також дозволить менше вводити обмеження, які спрямовані на попередження аварій, і дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ворожою ракетною атакою.

Як повідомлялося раніше, у ДТЕК пообіцяли, що відключення світла у Києві будуть тривати не більше 5 годин.

Зазначимо, що ремонтні роботи у столиці перебувають на завершальній стадії. Більшість мешканців міста наразі без аварійних та стабілізаційних відключень.

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Укренерго Електроенергія відключеня світла
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