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Киянам обіцяють вимикати світло не більше, ніж на чотири години

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 09:37
Киянам обіцяють вимикати світло не більше, ніж на чотири години Фото: киянам обіцяють вимикати світло не більше, ніж на чотири години (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

ДТЕК повідомляє, що у столиці застосовуються стабілізаційні відключення світла за графіками.

При цьому за даними Yasno у Києві досі тривають екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше електрики повідомляли, що намагатимуться подавати світло у Києві хоча б по 2-3 години двічі на день.

Тим часом киянам розповіли, як викликати швидку допомогу у разі перебоїв зі зв'язком.

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Київ відключеня світла Електроенергія
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