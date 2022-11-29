Киянам обіцяють вимикати світло не більше, ніж на чотири години

Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

ДТЕК повідомляє, що у столиці застосовуються стабілізаційні відключення світла за графіками.

При цьому за даними Yasno у Києві досі тривають екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше електрики повідомляли, що намагатимуться подавати світло у Києві хоча б по 2-3 години двічі на день.

Тим часом киянам розповіли, як викликати швидку допомогу у разі перебоїв зі зв'язком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.